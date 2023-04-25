Правительство отложило повышение цен на электроэнергию для населения
Кабинет Министров отложил до конца мая 2023 года повышение цен на электроэнергию для населения
Об этом во время заседания правительства 25 апреля заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал .
По его словам, нынешние цены на электроэнергию для населения останутся постоянными до конца мая 2023 года.
"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", – сказал Шмыгаль.
Ранее правительство продлило действие тарифов на электроэнергию для населения до 30 апреля. Сейчас они составляют 1,44 грн за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 грн за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.
- 22 апреля в НКРКЭП заявили, что цены на электроэнергию для населения могут вырасти до 2,40 грн – 2,80 грн за 1 кВт/ч.
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