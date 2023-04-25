Правительство отложило повышение цен на электроэнергию для населения

Об этом во время заседания правительства 25 апреля заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал .

По его словам, нынешние цены на электроэнергию для населения останутся постоянными до конца мая 2023 года.

"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", – сказал Шмыгаль.

Ранее правительство продлило действие тарифов на электроэнергию для населения до 30 апреля. Сейчас они составляют 1,44 грн за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 грн за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.