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Правительство освободит от НДС и ввозной пошлины генераторы и другое электро- и теплооборудование, - Шмыгаль

8 ноября, 2022 вторник
17:42
Экономика

Кабинет Министров решил отменить налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и т.п.

Об этом на заседании правительства 8 ноября сказал глава правительства Денис Шмыгаль.

"От уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары. Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и оборотных электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях", – сказал он.

Правительство рассчитывает, что такой шаг сможет наполнить рынок дефицитным оборудованием и снизить цены на нем.

Статьей 374 Таможенного кодекса Украины предусмотрено, что генераторы и другие подобные товары, стоимость которых составляет до 500 евро, а вес не превышает 50 кг, которые перемещаются на автомобиле, железной дорогой или морским транспортом, освобождаются от письменного декларирования и налогообложения (в случае пересылки по почте – 150 евро).

Если товар превышает необлагаемые налогом нормы, но стоит не более 10 тыс. евро, он подлежит письменному декларированию и налогообложению:

- ввозной пошлиной по ставке 10% от фактурной стоимости;
- налогом на добавленную стоимость по ставке 20% от фактурной стоимости с учетом суммы ввозной пошлины.

Базой налогообложения таких товаров является часть их стоимости, превышающая необлагаемую налогом норму.

Например, за генератор стоимостью 700 евро, ввозимый через автомобильный пункт пропуска, необходимо уплатить таможенные платежи с суммы, превышающей 500 евро, то есть: 10% пошлины от 200 евро – 20 евро; 20% НДС от 220 евро (фактурная стоимость+пошлина) – 44 евро. Таким образом, общая сумма таможенных платежей за такой генератор составляет 64 евро.

  • После российских ракетных ударов по энергетическим объектам Украины в жилищах граждан наблюдаются перебои со светом. Литва предоставила Украине первую партию генераторов.

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Новости
Украина
Денис Шмыгаль
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