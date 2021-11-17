Правительство освободило украинские компании от уплаты НДС на ввоз оборудования для производства COVID-вакцин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство освободило украинские компании от налога на добавленную стоимость на ввоз оборудования для производства вакцин против COVID-19
Об этом сообщает Правительственный портал.
Компании Украины освободили от налога на добавленную стоимость на ввоз оборудования для производства вакцин.
"Решение позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что польза такого решения есть и для государства. Это позволит закрыть внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран в вопросе поставок вакцин.
Шмыгаль добавил, что во всех областях сейчас фиксируется снижение количества новых случаев заражения COVID-19 и госпитализаций. По его словам, на это повлияли карантинные ограничения, увеличение количества вакцинированных и труд медиков.
- Напомним, премьер-министр объяснил, как будут начислять тысячу грн для вакцинированных.
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