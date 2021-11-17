Правительство освободило украинские компании от уплаты НДС на ввоз оборудования для производства COVID-вакцин

Об этом сообщает Правительственный портал.



Компании Украины освободили от налога на добавленную стоимость на ввоз оборудования для производства вакцин.



"Решение позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки", - отметил Шмыгаль.



Премьер-министр подчеркнул, что польза такого решения есть и для государства. Это позволит закрыть внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран в вопросе поставок вакцин.



Шмыгаль добавил, что во всех областях сейчас фиксируется снижение количества новых случаев заражения COVID-19 и госпитализаций. По его словам, на это повлияли карантинные ограничения, увеличение количества вакцинированных и труд медиков.

Напомним, премьер-министр объяснил, как будут начислять тысячу грн для вакцинированных.