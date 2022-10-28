Об этом сообщает Министерство энергетики.

Льготные цены на электрическую энергию для населения сохранятся, по меньшей мере, до 31 марта 2023 года.

"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

На сегодняшний день тарифы составляют:

1,44 грн/кВт час – при потреблении до 250 кВт час в месяц;

1,68 грн/кВт час – при потреблении более 250 кВтч в месяц.

Для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций, также установлен тариф 1,68 грн/кВт час.

Этот тариф действует в многоквартирных домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, лестниц и номерных знаков.

Новым постановлением перечень дополнен аварийным и эвакуационным освещением, противопожарными системами, системами вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, сигнализации и авиационными маяками.

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