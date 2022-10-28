Правительство оставило неизменной стоимость электроэнергии для населения до конца отопительного сезона
Кабинет Министров до конца отопительного сезона зафиксировал тарифы на электроэнергию для населения Украины, продолжив действие специальных обязанностей, возложенных на участников рынка
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Льготные цены на электрическую энергию для населения сохранятся, по меньшей мере, до 31 марта 2023 года.
"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.
На сегодняшний день тарифы составляют:
- 1,44 грн/кВт час – при потреблении до 250 кВт час в месяц;
- 1,68 грн/кВт час – при потреблении более 250 кВтч в месяц.
Для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций, также установлен тариф 1,68 грн/кВт час.
Этот тариф действует в многоквартирных домах при использовании электроэнергии для технических целей: работы индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов, домофонов и освещения дворов, лестниц и номерных знаков.
Новым постановлением перечень дополнен аварийным и эвакуационным освещением, противопожарными системами, системами вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, сигнализации и авиационными маяками.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное