Экономическая ситуация

Министерство экономики Украины скорректировало свою оценку падения ВВП в 2022 году до 29,2%. Предварительная оценка сокращения экономики составила 30,4% [±2%]. Изменение произошло после того, как Госстат обнародовал оперативные данные по ВВП Украины в 4 квартале 2022 года. Вместе с тем специалисты министерства отмечают негативные тенденции, которые будут сдерживать восстановление экономики и в 2023 году. В частности, подавленное потребление домохозяйств, сосредотачивающееся в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости; тянущее в условиях войны падение инвестиционной активности, частично компенсируемое вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установление значительного количества альтернативных источников питания. В то же время, положительную роль в прошлом году сыграли масштабные капитальные ремонты на объектах энергетической инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых и дорожных объектов, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи, а также дальнейшему расширению финансовых программ поддержки бизнеса.

Позитивную роль в прошлом году сыграли масштабные капитальные ремонты на объектах энергетической инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых и дорожных объектов, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи, а также дальнейшему расширению финансовых программ поддержки бизнеса

Специалисты отмечают сохранение отрицательного давления со стороны экспортно-импортных операций из-за искусственных задержек со стороны РФ судов в рамках "зерновой инициативы". Впрочем, поддержкой внешнеэкономической деятельности выступали расширение логистических путей в страны ЕС и действие Регламента ЕС – в частности, отмена пошлин и квот на определенный вид продукции.

С целью систематизации работы органов центральной исполнительной власти и ее ориентации на приоритетные направления правительство утвердило План приоритетных действий на 2023 год. План приоритетных действий правительства содержит следующие основные направления: Безопасность и оборона, Интеграция в ЕС и НАТО, Энергетическая безопасность, Восстановление страны, Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса, Ветеранская политика, Безопасное, доступное и качественное образование, Продолжение децентрализации и региональное развитие, Поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах, Эффективное государственное управление, Наука и инновации для развития, Здоровая нация, Санкционная политика и верховенство права, Защита окружающей среды. По словам руководителя правительства, каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства.

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В сегменте макрофинансовой стабильности и поддержки бизнеса целью является сохранение макрофинансовой стабильности, обеспечение возможности профинансировать критические расходы бюджета и заложить основу для восстановления экономики. К ключевым задачам относятся:

Финансирование дефицита бюджета (привлечение помощи партнеров и эффективная реализация программы военных облигаций)

Масштабная дерегуляция для бизнеса (просмотр 85% госрегуляций, предложенных МРГ)

Программы поддержки МСБ ("5-7-9", "еРабота", портфельные гарантии)

Увеличение экспорта (открытие не менее 15 новых рынков, развитие продуктов ЭКА)

Продолжение "зерновой инициативы". Помощь аграриям (посевная, хранение урожая, доступное кредитование)

Реализация программы есть Обитель. Доступна ипотека и кредитование бизнеса для покупки коммерческой недвижимости (финансовый лизинг)

Бюджетная сфера

Правительство на внеочередном заседании поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. В результате предложенных изменений общий ресурс на сектор безопасности и обороны составит 1 триллион 670 млрд. гривен, что составляет 26,6% ВВП. В частности, предусмотрено увеличение расходов общего фонда государственного бюджета на сектор безопасности и обороны – 518,2 млрд грн, из которых 477,2 млрд грн – оплата труда с начислениями, спецтехника и оборудование – 30,2 млрд грн, другие расходы – 10,8 млрд гривен; на резервный фонд – 19,0 млрд. гривен.

Общий ресурс на сектор безопасности и обороны будет составлять 1 триллион 670 млрд гривен, что составляет 26,6% ВВП

В части доходов источниками покрытия указанных расходов в объеме 60,7 млрд грн определены, в частности, следующие поступления: из НДФЛ в объеме 36,5 млрд грн; с дивидендов (дохода), начисленных на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность на 19,0 млрд. гривен. Также предусмотрено увеличение финансирования общего фонда государственного бюджета по долговым операциям в 2023 году на 419,3 млрд. грн., в частности, увеличен объем государственных заимствований.

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Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 14.03.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 2,7 млрд. гривен на сроки от 1 до 2-х лет по ставкам от 18,5% до 19,70% годовых . Наибольший объем средств (более 2,6 млрд. гривен) был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в августе 2025 года, ставка по которым не изменилась по сравнению с предыдущим размещением.

Валютный рынок

На межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться близкое сбалансированное соотношение спроса и предложения иностранной валюты по клиентским операциям . Это обусловливало умеренный объем чистой продажи иностранной валюты Национальным банком (278 млн долларов США, на уровне предыдущей недели).

Объем международных резервов Украины остается достаточным для сбалансирования валютного рынка. Так, в феврале 2023 г. международные резервы Украины снизились на 3,5% и по состоянию на 1 марта 2023 г. по предварительным данным составили 28,9 млрд дол. США. В феврале Национальный банк продал на валютном рынке 2 479,7 млн дол. США и выкупил в резервы – 27,7 млн дол. США. При этом на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,4 млрд дол. США, из которых 2,1 млрд дол. США – от Всемирного банка, 330,4 млн. дол. США – от размещения валютных ОВГЗ. Также правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн дол. США (из них 354,0 млн долл. США – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 154,1 млн долл. США – долга перед Всемирным банком), в пользу МВФ Украина уплатила 306,3 млн долл. США. США.

Финансовый сектор

По оперативным данным Национального банка сокращение кредитов банков, предоставленных резидентам, в феврале сократилось на 1,3%. Сокращение происходило по всем категориям субъектов как в национальной, так и иностранной валютах. Так, гривневые корпоративные кредиты банков в феврале снизились на 0,2%, в иностранной валюте – на 3,2%. Гривневые кредиты домохозяйствам – на 1,5%.

При этом объем фондирования банков продолжал расти . Остатки на гривневых счетах предприятий в феврале увеличились на 4,2%, домашних хозяйств – на 1,4%. Средства на валютных счетах хозяйствующих субъектов в феврале выросли на 0,2%, население – на 1,8%.

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Несмотря на значительное резервирование значения показатели достаточности капитала банков в феврале оставались на достаточном уровне. Так, адекватность регулятивного и основного капитала банков по состоянию на 01.03.2023 составила 20,3% и 13,4% соответственно (при минимальных нормативных значениях 10% и 7%). Банки также продолжают выполнять нормативы ликвидности и кредитных рисков.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) остается на уровне более 500 млрд гривен (в том числе более 300 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ). Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступают расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам уменьшает объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Поддержке банковского кредитования способствует реализация гос программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Так, на прошлой неделе по государственной программе банками было выдано 511 льготных кредитов на общую сумму 1,9 млрд. грн., из которых около двух третей – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 23 тысяч, а их объем составил почти 92 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей текущего периода, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

В целях повышения эффективности государственных расходов Правительство приняло решение об оптимизации Государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" в условиях военного положения.

В целях повышения эффективности государственных расходов Правительство приняло решение об оптимизации Государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" в условиях военного положения. Принятыми изменениями для государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предусмотрено:

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для средних и крупных предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых;

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для микро- и малых предприятий на уровне 7% годовых с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;

установление компенсационной ставки 9% годовых для кредитов на пополнение оборотного капитала всем предприятиям.

Для государственной программы "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%":

установление компенсационного вознаграждения для средних и крупных предприятий 11% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 9% годовых;

установление компенсационного вознаграждения для микро- и малых предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых.

Кроме того, предусмотрена отмена компенсационных ставок по кредитам и компенсационного вознаграждения за лизингом на уровне 0% годовых и исключение финансирования с целью предотвращения и преодоления последствий пандемий COVID-19, в том числе рефинансирования таких кредитов. Это позволит оптимизировать расходы госбюджета на финансирование указанных программ в соответствии с вызовами времени, направив финансирование на более актуальные направления, обеспечить непрерывное финансирование в условиях роста рыночных процентных ставок по ссудам и кредитному портфелю.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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