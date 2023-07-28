Правительство определило продолжительность 2023/2024 учебного года
В пятницу, 28 июля, на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял постановление "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине"
Об этом идет речь на сайте Министерства образования Украины.
"Целью постановления является уменьшение угроз жизни и здоровья соискателей образования и работников учебных заведений в период действия военного положения из-за урегулирования вопроса организованного начала 2023/2024 учебного года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организация образовательного процесса зависит от конкретной ситуации безопасности в каждом населенном пункте. Областные военные администрации и учредители учебных заведений в этих условиях должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья населения.
Как сообщает тг-канал "Правительство online", образовательный процесс должен начаться с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.
"Акт определяет продолжительность учебного года, а также задачи областным и Киевской городской военным администрациям по обеспечению его организованного начала совместно с учредителями учебных заведений в зависимости от ситуации в сфере безопасности", - добавили в Министерстве.
- Министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что за время войны в Украине войска российской армии повредили более тысячи учебных заведений по всей стране, в частности, разрушили дотла 180 украинских школ.
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