Правительство определило порядок бронирования военнообязанных для предприятий и учреждений

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Соответствующее решение Министерство экономики будет направлять Министерству обороны и указанным органам.



"Органы госвласти представляют Минэкономики согласованные Минобороны предложения по бронированию военнообязанных в соответствующих сферах управления, отраслях национальной экономики, на предприятиях, в учреждениях и организациях утвержденной в постановлении форме с соответствующим обоснованием", - говорится в заявлении.



Отмечается, что действие этого постановления распространяется также на уполномоченные банки, вовлеченные в работу в условиях особого периода.



Срок действия отсрочки не может превышать шести месяцев. В целях подтверждения предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и военного времени - орган госвласти выдает военнообязанному извлечению из приказа Минэкономики.

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