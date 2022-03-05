Правительство определило порядок бронирования военнообязанных для предприятий и учреждений
Министерство экономики будет обобщать представленные госорганами предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня будет принимать соответствующее решение
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение Министерство экономики будет направлять Министерству обороны и указанным органам.
"Органы госвласти представляют Минэкономики согласованные Минобороны предложения по бронированию военнообязанных в соответствующих сферах управления, отраслях национальной экономики, на предприятиях, в учреждениях и организациях утвержденной в постановлении форме с соответствующим обоснованием", - говорится в заявлении.
Отмечается, что действие этого постановления распространяется также на уполномоченные банки, вовлеченные в работу в условиях особого периода.
Срок действия отсрочки не может превышать шести месяцев. В целях подтверждения предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и военного времени - орган госвласти выдает военнообязанному извлечению из приказа Минэкономики.
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