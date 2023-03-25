Правительство определило лауреатов премии имени Максима Рыльского за 2022 год

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

По предложению Минкульта и Госкомтелерадио премию присудили:

в номинации "За перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов" - переводчику Ивану Мегелю - за перевод с немецкого на украинский язык произведения Германа Гессе "Сказки, легенды, притчи";

- за перевод с немецкого на украинский язык произведения Германа Гессе "Сказки, легенды, притчи"; в номинации "За перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира" - писательнице и переводчице Раисе Божко (литературный псевдоним - Раиса Карагезян) - за перевод на армянском языке произведения Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".

Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 20 000 грн.

Справка. Премия имени Максима Рыльского – украинская ежегодная литературная премия. Ее ежегодно присуждают писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.