Правительство определило лауреатов премии имени Максима Рыльского за 2022 год
Определены победители литературной премии Кабинета Министров имени Максима Рыльского за 2022 год
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
По предложению Минкульта и Госкомтелерадио премию присудили:
- в номинации "За перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов" - переводчику Ивану Мегелю - за перевод с немецкого на украинский язык произведения Германа Гессе "Сказки, легенды, притчи";
- в номинации "За перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира" - писательнице и переводчице Раисе Божко (литературный псевдоним - Раиса Карагезян) - за перевод на армянском языке произведения Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".
Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 20 000 грн.
Справка. Премия имени Максима Рыльского – украинская ежегодная литературная премия. Ее ежегодно присуждают писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.
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