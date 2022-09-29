Правительство окончательно дерусифицировало Южноукраинскую АЭС
Кабинет Министров одобрил изменение названия Южноукраинской атомной электростанции на Пивденноукраинскую АЭС (ПАЭС)
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"В соответствии с Постановлением Кабмина №1061 от 27 сентября 2022 года "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"" правительство окончательно утвердило переименование Южноукраинской атомной электростанции в Пивденноукраинскую", - говорится в сообщении.
Энергоатом утвердил изменение названия АЭС своим приказом еще в апреле этого года.
Пивденноукраинская АЭС расположена в Николаевской области, имеет три работающих энергоблока и входит в Пивденноукраинский энергокомплекс.
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