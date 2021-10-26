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Правительство ограничило стоимость газа для населения от поставщика последней надежды

26 октября, 2021 вторник
11:55
Экономика газ

Кабинет министров обязал поставщика последней надежды (ПОН) компанию НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября по 30 ноября поставлять газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб.м с учетом налога на добавленную стоимость (НДС)

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1063 от 25 октября 2021 года, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно документу, Нафтогаз как ПОН обязан поставлять газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб.м с учетом НДС с 1 октября по 30 ноября.

Кроме того, Нафтогаз обязан поставлять газ бюджетным учреждениям и учреждениям здравоохранения по цене не выше 16,8 грн/куб.м по НДС.

В документе также отмечается, что "Оператор ГТС Украины" по части операторов газораспределительных систем обязан автоматически включить в портфель поставщика "последней надежды" потребленные с 1 октября 2021 года объемы природного газа бюджетными учреждениями, снабжение которых не осуществлялось ни одним поставщиком.

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газ
Нафтогаз
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