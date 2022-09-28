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Правительство одобрило все необходимые постановления для запуска "таможенного безвиза" с 1 октября

28 сентября, 2022 среда
16:46
Экономика

Правительство одобрило постановления, которые позволят Украине присоединиться к Конвенциям о процедуре совместного транзита и упрощении формальностей в торговле товарами, то есть "таможенного безвиза"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"27 сентября 2022 года Кабинет Министров Украины принял ряд постановлений, открывающих доступ украинскому бизнесу к авторизациям и упрощениям, аналогичным существующим в ЕС, регулирующим вопрос предоставления таможенным органам мер обеспечения уплаты таможенных платежей при ввозе и/или перемещении по территории Украины транзитом, а также нормируют отдельные положения актов Правительства с Конвенциями о процедуре совместного транзита и об упрощении формальностей в торговле товарами", - говорится в сообщении Минфина.

В министерстве также отмечают, что "Таможенный безвиз" ускорит перемещение товаров между странами Европейского региона.

Кроме того, правительство определило перечень товаров, которые можно перевозить по таможенной территории Украины без предоставления таможни обеспечения уплаты таможенных платежей на время военного положения и одного года после его прекращения. Перечень сформирован на основе товаров, необходимых для обороноспособности страны.

Для одобренного перечня будет действовать переходный период с 1 октября 2022 года по 1 февраля 2023 года, в течение которого для бизнеса будет действовать обычный подход к определению товаров, подпадающих под обеспечение уплаты таможенных платежей.

  • Отметим "Таможенный безвиз" станет уже четвертым в этом году после "энергетического" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом. Соглашение с ЕС, касающееся транспорта, было утверждено президентом Украины 16 сентября.

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ЕС
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