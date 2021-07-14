Правительство одобрило проведение перерасчета пенсий для военнослужащих, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Как и было анонсировано ранее, сегодня мы примем решение о повышении пенсий военным. Вопрос требует неотложного решения. По инициативе президента Владимира Зеленского сегодня это будет сделано и сотни тысяч военных и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что, из-за несовершенства законодательства в 2018 году большое количество военных пенсионеров не получали индексации.



Поэтому, отметил премьер, для исправления этой ситуации правительство принимает решение об установлении ежемесячных доплат. Дополнительные средства будут получать почти 400 тыс. военнослужащих. При этом будет установлена минимальная пенсионная выплата в размере 3854 грн.

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