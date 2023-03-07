Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Обязанность государства – оберегать жизнь и здоровье ребенка. Принятое сегодня решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство", – заявила вице-премьер. -министр Ирина Верещук.

Сообщается, что основанием для обязательного выезда теперь является решение областных военных администраций, согласованное с военным командованием и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Принудительный вывоз детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей или лица, его заменяющего, другого законного представителя.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни", – отмечают в Минреинтеграции.

Сейчас под принудительную эвакуацию попадают дети из города Бахмут.