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Правительство одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий: основания и порядок процедуры

7 мартa, 2023 вторник
15:47
война с Россией

7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей при сопровождении одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Обязанность государства – оберегать жизнь и здоровье ребенка. Принятое сегодня решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство", – заявила вице-премьер. -министр Ирина Верещук.

Сообщается, что основанием для обязательного выезда теперь является решение областных военных администраций, согласованное с военным командованием и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Принудительный вывоз детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей или лица, его заменяющего, другого законного представителя.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни", – отмечают в Минреинтеграции.

Сейчас под принудительную эвакуацию попадают дети из города Бахмут.

  • 28 февраля в правительстве задумались об обязательной эвакуации гражданских из зоны боевых действий. Для людей будут искать варианты жилья с минимальными условиями обихода.
  • 2 марта с Купянского общества Харьковской области начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей.
  • 3 марта Министерство реинтеграции Украины предложило принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий и вооруженных конфликтов.
Донетчина
Бахмут
Ирина Верещук
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