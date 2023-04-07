Правительство одобрило документ, который приблизит Украину к "роуминговому безвизу" с ЕС
Кабинет министров принял решение, создающее условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга
Об этом сообщил Правительственный портал.
"Одобрение Решения Комитета ассоциации Украина – ЕС в торговом складе создаст условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка в сфере роуминга. В этом году эта сфера будет "пилотом" по полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование. В целом пока идет подготовка к вступлению Украины в ЕС, мы должны интегрироваться во всех возможных областях – от таможни и энергетики до безопасности пищевых продуктов", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Она утвердила, что так правительство выполняет план мер минэкономики и Еврокомиссии по усилению имплементации Соглашения о свободной торговле.
"План предусматривает 29 мероприятий, позволяющих завершить существующие проекты, такие как Соглашение о промышленном безвизе (АСАА), и начать работу над интеграцией во внутренний рынок во всех подходящих для этого сферах, в частности обновить необходимые приложения к соглашению, провести мониторинг соответствия законодательства и одобрить решение об открытии рынков. Повторюсь, наша цель – интегрироваться во внутренний рынок ЕС, не дожидаясь вступления в ЕС", - резюмировала Юлия Свириденко.
- Напомним, сегодня Кабинет министров также принял распоряжение после рассмотрения предложений СНБО по введению санкций против Сирии: они ограничат торговлю с САР, авиасообщение через Украину, развитие технологий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное