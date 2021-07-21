Правительство обяжет шахты направлять 80% от продажи угля на зарплаты шахтеров
Кабинет министров обяжет шахты, которые имеют долги перед работниками, направлять на их погашение 80% от продажи угля
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время очередного заседания правительства.
"Правительство сегодня принимает новые правила, по которым шахты, имеющие задолженности перед шахтерами, должны в обязательном порядке направить на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции", - сказал Шмыгаль.
По его словам, это будет способствовать тому, чтобы шахтерские предприятия рассчитывались по старым зарплатными долгами и не создавали новых.
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