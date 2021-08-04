Правительство объявило повторный конкурс на должность председателя НСЗУ

Об этом сообщает Виктор Ляшко на своей странице Facebook.



"Следующий шаг к избранию председателя Национальной службы здоровья Украины сделан! Сегодня Правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в настоящее время есть два победители на должности заместителей председателя НСЗУ (проходят проверку).



Уточняется, что кандитатов выбирают беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам.



Кроме того, правительство поддержало просьбу Виктора Ляшко ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития. В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс.

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