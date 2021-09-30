Правительство объявило новый конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья
Кабинет министров принял распоряжение о начале нового конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ)
Об этом сообщила пресс-служба МЗ.
Согласно сообщению, правительство объявило повторный конкурс на занятие должности главы НСЗУ, начиная с 30 сентября 2021 года.
Согласно принятому распоряжению, для участия в конкурсе кандидаты должны подать заявление с указанием основных мотивов относительно занятия должности, резюме, подтверждение подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Отмечается, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября 2021 года через Единый портал вакансий государственной службы.
Тестирование кандидатов состоится 20 октября с 9:00 по адресу г. Киев, ул. Прорезная, 15. По этому с адресом проходить собеседования с кандидатами.
В пресс-службе отметили, что кандидаты должны иметь степень высшего образования не выше магистра и опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере охраны здоровье - не менее трех лет, а общий стаж - не менее семи лет.
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