Правительство объявило новый конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.



Согласно сообщению, правительство объявило повторный конкурс на занятие должности главы НСЗУ, начиная с 30 сентября 2021 года.



Согласно принятому распоряжению, для участия в конкурсе кандидаты должны подать заявление с указанием основных мотивов относительно занятия должности, резюме, подтверждение подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.



Отмечается, что документы будут приниматься до 17:00 13 октября 2021 года через Единый портал вакансий государственной службы.



Тестирование кандидатов состоится 20 октября с 9:00 по адресу г. Киев, ул. Прорезная, 15. По этому с адресом проходить собеседования с кандидатами.



В пресс-службе отметили, что кандидаты должны иметь степень высшего образования не выше магистра и опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере охраны здоровье - не менее трех лет, а общий стаж - не менее семи лет.

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