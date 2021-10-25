Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Правительство объявило конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза

Правительство объявило конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза

25 октября, 2021 понедельник
09:58

Кабинет министров объявил конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики.

Согласно сообщению, правительство объявило конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что претенденты на должность должны иметь профессиональную компетенцию, как минимум, в одной из сфер: бизнес-стратегия и развитие; взаимодействие с правительством и регуляторные вопросы; юридическое сопровождение; финансы и аудит.

Потенциальные члены наблюдательного совета должны иметь высшее образование, в частности, в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений и права, иметь опыт работы в должности исполнительного директора в международной публичной компании, десятилетний стаж работы на руководящих должностях в международных и региональных компаниях, а также опыт работы в сложных и разнообразных проектах.

В перечень требований также входит рассвет взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики, понимание влияния на отрасль нормативно-правовых актов ЕС, знания европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии, наличие опыта и сети контактов в международной инвестиционной сообществу, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках.

Отмечается, что независимые члены наблюдательного совета Нафтогаза будут получать компенсацию, которая соответствует международным стандартам. Кроме того, будет предоставлено страхование D & O, а все расходы, понесенные от имени компании, будут компенсированы.

По информации Кабмина, документы от кандидатов будут принимать до 9:00 6 декабря 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Нафтогаз
конкурс
Читайте также:
22 октября, 2021 пятница
Ломаченко стал главным претендентом на бой за титул WBC
23 октября, 2021 суббота
В США умер российский миллиардер, из-за санкций "открестившийся" от Путина
Реджеп Эрдоган
23 октября, 2021 суббота
Эрдоган приказал выслать из Турции послов США, Германии и Франции
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.21
    Покупка 26.21
    Продажа 26.45
  • EUR
    Покупка 30.39
    Продажа 30.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
25 октября
09:35
курс доллара
Курс валют: доллар начал неделю с подорожания
09:32
вакцинация
В Украине на прошлой неделе вакцинировали от COVID-19 более 1,5 млн граждан
08:53
Специалисты МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы будут ездить в регионы мониторить меры против COVID-19
08:30
В Украине от коронавируса умерло более 64 тыс. человек, в течение суток - 330 летальных случаев
07:55
На Херсонщине нашли повешенным патрульного полицейского
07:25
Россияне в зоне ООС применили запрещенные минометы и противотанковые гранатометы, украинские военные ответили огнем
07:00
гривны
Кому повысят пенсию с 1 декабря и откуда на это деньги. Экспертный опрос
2021, воскресенье
24 октября
22:55
Беларусь
В Беларуси насчитывается 3 тыс. политзаключенных, - Наталья Радина
22:41
В Лас-Вегасе за $ 110 млн продали картины Пикассо, которые 20 лет провисели на стенах ресторана
22:29
В Беларуси коронавирусом болеет каждый седьмой. Сейчас ежедневно умирает по 200 человек, - журналистка Наталья Радина
22:15
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 12-го тура
21:58
Дональд Туск
Экс-премьера Польши Туска официально избрали лидером главной оппозиционной партии
21:44
Определилась представительница Украины на детском Евровидении
21:16
В Узбекистане прошли президентские выборы
20:51
Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в США
20:28
"Ливерпуль" забил МЮ 5 "сухих" голов в чемпионате Англии
20:14
Украина получила от США новую партию "джавелинов"
19:55
Мария Захарова
Издевательство на грани садизма: в МИДе России отреагировали на причисление россиян к "бездомным национальностям"
19:28
Алексей Резников
Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны, - Бутусов
19:11
"Реал" обыграл "Барселону" в Эль-Классико
18:56
"Динамо" победило "Днепр-1" и оторвалось от "Шахтера" в УПЛ
18:26
В Колумбии задержали самого опасного после Эскобара наркобарона
17:57
Украина следующая: Зеркаль предупредила об угрозе энергетического кризиса по "молдовскому" сценарию
17:39
зона ООС
24 октября на фронте: российские оккупанты трижды обстреляли украинских военных
17:23
СМИ назвали предполагаемого виновника убийства украинского оператора на съемочной площадке в Голливуде
16:51
Адвокат Саакашвили заявил, что власть Грузии готовит ликвидацию экс-президента в тюрьме
16:36
Эксклюзив
Метью Брайза
Украина может получить газ благодаря поставкам из США в Грецию и Турцию, - Мэтью Брайза
16:21
УПЛ: "Минай" отобрал очки у "Руха", результаты другим матчей 12-го тура
15:57
AstraZeneca
Германия бесплатно передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
15:36
Малиновский забил чудо-гол за "Аталанту" в чемпионате Италии
15:17
Дмитрий Песков
В Кремле признали, что не могут помешать вступлению Украины в НАТО
14:56
Светлана Тихановская
Тихановская обратилась к белорусам: "Носите маски. Прививайтесь вакцинами. Работайте из дома"
14:44
В Броварах на макулатуру сдали порезанные Библии. Пункт приема готов выкупать их в 5 раз дороже, но целыми
14:26
В "красных" зонах карантина повысят субсидии. Как их будут начислять
14:08
В Польше водитель-украинец, перевозивший нелегалов, оставил автобус и 3 км бежал от полиции
14:00
Путин и Лукашенко
"Прячется от народа в бункере. Ботоксом пользуется". Телевидение Лукашенко впервые "проехалось" по Путину
13:25
Дистанционное обучение
"Хватит молчать". В Кременчуге родители собираются на митинг против дистанционного обучения
13:00
Эксклюзив
Российский газ
Во время войны нельзя обеспечивать транзит для товара страны-агрессора, - Рамис Юнус
12:40
Если больницы будут заполняться такими темпами, через 10-14 дней будет коллапс, - врач Тарас Жиравецкий
12:37
Юрий Бутусов
Бутусов призвал Зеленского дать интервью по "вагнергейту"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV