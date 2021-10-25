Правительство объявило конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики.



Согласно сообщению, правительство объявило конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".



Отмечается, что претенденты на должность должны иметь профессиональную компетенцию, как минимум, в одной из сфер: бизнес-стратегия и развитие; взаимодействие с правительством и регуляторные вопросы; юридическое сопровождение; финансы и аудит.



Потенциальные члены наблюдательного совета должны иметь высшее образование, в частности, в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений и права, иметь опыт работы в должности исполнительного директора в международной публичной компании, десятилетний стаж работы на руководящих должностях в международных и региональных компаниях, а также опыт работы в сложных и разнообразных проектах.



В перечень требований также входит рассвет взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики, понимание влияния на отрасль нормативно-правовых актов ЕС, знания европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии, наличие опыта и сети контактов в международной инвестиционной сообществу, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках.



Отмечается, что независимые члены наблюдательного совета Нафтогаза будут получать компенсацию, которая соответствует международным стандартам. Кроме того, будет предоставлено страхование D & O, а все расходы, понесенные от имени компании, будут компенсированы.

По информации Кабмина, документы от кандидатов будут принимать до 9:00 6 декабря 2021 года.