Правительство обновило перечень временно неподконтрольных Украине населенных пунктов
2 февраля Кабмин изменил список населенных пунктов, на которые временно не распространяются полномочия украинской власти
Об этом свидетельствует заседание правительства .
Кабмин внес изменения в распоряжение ид 7 ноября 2014 №1085 и утвердил перечень населенных пунктов, временно неподконтрольных властям Украины.
Также был определен список населённых пунктов, расположенных на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.
Согласно пояснительной записке, распоряжение реализуется в пределах расходов из госбюджета, предназначенных для соответствующих целей. Принятие документа не повлияет на развитие населенных пунктов, рынок труда, общественное здоровье, экологию и другие области общественных отношений.
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