Правительство обновило перечень временно неподконтрольных Украине населенных пунктов

Об этом свидетельствует заседание правительства .



Кабмин внес изменения в распоряжение ид 7 ноября 2014 №1085 и утвердил перечень населенных пунктов, временно неподконтрольных властям Украины.



Также был определен список населённых пунктов, расположенных на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.



Согласно пояснительной записке, распоряжение реализуется в пределах расходов из госбюджета, предназначенных для соответствующих целей. Принятие документа не повлияет на развитие населенных пунктов, рынок труда, общественное здоровье, экологию и другие области общественных отношений.

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