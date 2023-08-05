Соответствующая информация появилась на правительственном портале.

Так, должностной оклад премьер-министра Дениса Шмыгаля составляет 82 385 грн. Из них на налоги ушло 16 065 грн: налог с доходов физических лиц составил 14 829,30 грн, военный сбор – 1 235,78 грн. Так что фактически полученная заработная плата Шмыгаля составила 66 319,92 грн.

Одинаковый уровень доходов имеют вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Их должностной оклад составляет 82 385 грн, а заработная плата после вычета налогов составила 66 319,92 грн.

Должностной оклад министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова составляет 66 692,62 грн, еще 15 692,39 грн заработной платы ему начислили за командировку, и его зарплата составляла 66 319,92 грн после вычета налогов.

Министром цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заработал 66 429,15 грн. Его оклад составляет 70 794 грн, к ним прибавили 11 726 грн за командировку. Сумма удержанных налогов составила 16 091,53 грн,

Фактически полученная министром экономики Украины Юлией Свириденко заработная плата после вычетов составила 66 319,92 грн. К должностному окладу на сумму 62 769,52 грн добавились 19 615,48 грн зарплаты за время командировки.

Министр Кабмина Олег Немчинов заработал 65 238,30 грн. Его должностной оклад составляет 78 461,90 грн, к нему добавились 2579,46 грн отпускных. Из его оклада высчитали 15 803,06 грн налогов.

Госсекретарь Кабмина Александр Ярема фактически получил 84 572,49 грн, имея должностной оклад 40 100 грн. Он имеет надбавки за ранг (800 грн), выслугу лет (15 639 грн), выполнение особо важной работы (40 500 грн) и работу с секретными документами (8020 грн).

Его первый заместитель Константин Марьевич получил 67 655,42 грн. Заместители Олег Войтович, Павел Полянский, Игорь Яременко и Владимир Федорчук заработали 70 449,90 грн, 73 496,50 грн, 58 201,50 грн и 75 500,70 грн соответственно.