Правительство Новой Зеландии запретило конверсионную терапию
Парламент Новой Зеландии принял закон, запрещающий практику, направленную на принудительное изменение сексуальной ориентации и гендерной идентичности человека, известную как конверсионная терапия
Об этом сообщает CNN.
Законопроект о запрете конверсионной терапии, внесенный правительством Новой Зеландии в прошлом году, был принят со 112 голосами "за" и восемью голосами "против".
"Это отличный день для радужных общин Новой Зеландии", - заявил министр юстиции Крис Фаафой.
Правительство заявило, что такие практики, как конверсионная терапия, не работают и наносят вред людям.
Власти Новой Зеландии получили почти 107 тыс. публичных обращений по поводу законопроекта, что является наибольшим количеством публичных представлений по любому закону.
Конверсионной терапией называют совокупность псевдонаучных методик, направленных на изменение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения человека. Эта практика может включать в себя терапию разговорами, гипноз, электрошок и голодание.
В прошлом году парламент Канады единогласно проголосовал за запрет конверсионной терапии ЛГБТ. В США нет федерального запрета на конверсионную терапию, но несколько штатов, включая Калифорнию, Колорадо, Нью-Йорк, Вашингтон и Юта, в какой-то мере запрещают эту практику.
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