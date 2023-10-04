Правительство Норвегии увеличит оборонный бюджет на 2024 год с акцентом на помощь Украине
Норвежское правительство объявило о намерении повысить расходы на оборону страны на 15 миллиардов норвежских крон (около 1,7 миллиарда долларов). Часть этих средств будет направлена на поддержку Украины
Об этом сообщает BNN Breaking со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гар Стере.
Норвегия планирует увеличить свой оборонный бюджет на 20% в 2024 году по сравнению с нынешним годом.
Предложенный бюджет составит 90,8 миллиарда крон (около 10,2 миллиарда долларов) и будет направлен на три основные цели: улучшение возможностей оборонных сил, помощь Украине и укрепление обороноспособности страны.
Страна планирует достичь целей НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП к 2026 году. Сейчас страна тратит на оборону чуть более 1,4% своего ВВП, по данным правительства. После холодной войны оборонные расходы страны по ее экономике уменьшились, но последние события, в частности военные действия в Украине, показали необходимость усиления вооруженных сил.
Трюгве Слагсволд Ведум, министр финансов, заявил о необходимости повысить расходы на оборону, безопасность и готовность, сравнивая это с оплатой большего страхового тарифа. Он отметил значимость этих расходов в связи с географическим расположением Норвегии, граничащей с Россией в Арктическом регионе, хотя никогда не находилась в состоянии войны со своим восточным соседом.
Планируется, что большая часть бюджета, примерно 7,5 миллиарда крон (684 млн долларов), будет использована на военную помощь Украине.
С момента прихода к власти текущего правительства в 2021 году оборонный бюджет увеличился на 40%. Национальный бюджет на 2024 год будет представлен в пятницу.
- Накануне премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия предоставит Украинскому Красному Кресту $25,1 млн на медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь украинцам.
- 26 сентября стало известно, что Норвегия передаст дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов), чтобы украинцы могли легче "пережить еще одну зиму войны".
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