Правительство Норвегии увеличит оборонный бюджет на 2024 год с акцентом на помощь Украине

Об этом сообщает BNN Breaking со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гар Стере.

Норвегия планирует увеличить свой оборонный бюджет на 20% в 2024 году по сравнению с нынешним годом.

Предложенный бюджет составит 90,8 миллиарда крон (около 10,2 миллиарда долларов) и будет направлен на три основные цели: улучшение возможностей оборонных сил, помощь Украине и укрепление обороноспособности страны.

Страна планирует достичь целей НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП к 2026 году. Сейчас страна тратит на оборону чуть более 1,4% своего ВВП, по данным правительства. После холодной войны оборонные расходы страны по ее экономике уменьшились, но последние события, в частности военные действия в Украине, показали необходимость усиления вооруженных сил.

Трюгве Слагсволд Ведум, министр финансов, заявил о необходимости повысить расходы на оборону, безопасность и готовность, сравнивая это с оплатой большего страхового тарифа. Он отметил значимость этих расходов в связи с географическим расположением Норвегии, граничащей с Россией в Арктическом регионе, хотя никогда не находилась в состоянии войны со своим восточным соседом.

Планируется, что большая часть бюджета, примерно 7,5 миллиарда крон (684 млн долларов), будет использована на военную помощь Украине.

С момента прихода к власти текущего правительства в 2021 году оборонный бюджет увеличился на 40%. Национальный бюджет на 2024 год будет представлен в пятницу.