Правительство Норвегии разрешило открывать временные детсады для беженцев из Украины
Министерство образования и науки Норвегии во вторник издало постановление, разрешающее открывать временные центры дневного пребывания детей, предназначенные для беженцев из Украины
Об этом говорится в сообщении на сайте норвежского правительства.
Постановление Минобразования Норвегии позволяет создавать временные детские сады и расширять уже утвержденные детские сады в результате прибытия перемещенных лиц из Украины. Это позволит муниципалитетам принять большее количество беженцев из Украины.
Согласно новым правилам, городские власти в Норвегии смогут удовлетворять заявки на получение временного разрешения на открытие новых обычных детских садов и расширение уже утвержденных обычных детских садов, а также предоставлять субсидии на срок до трех лет.
Постановление издано в соответствии с временными правилами, предусмотренными законом о детских садах, действие которого парламент Норвегии решил продлить до 1 июля 2024 года. Она утратит силу вместе с завершением действия закона.
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