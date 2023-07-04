Об этом говорится в сообщении на сайте норвежского правительства.

Постановление Минобразования Норвегии позволяет создавать временные детские сады и расширять уже утвержденные детские сады в результате прибытия перемещенных лиц из Украины. Это позволит муниципалитетам принять большее количество беженцев из Украины.

Согласно новым правилам, городские власти в Норвегии смогут удовлетворять заявки на получение временного разрешения на открытие новых обычных детских садов и расширение уже утвержденных обычных детских садов, а также предоставлять субсидии на срок до трех лет.

Постановление издано в соответствии с временными правилами, предусмотренными законом о детских садах, действие которого парламент Норвегии решил продлить до 1 июля 2024 года. Она утратит силу вместе с завершением действия закона.