Правительство Норвегии продолжит присутствие своих сил в Литве еще на год
Правительство Норвегии заявило о продолжении присутствия своих вооруженных сил в рамках миссии НАТО в Литве до 2024 года
Об этом сообщает The Guardian.
В заявлении правительства страны отмечается, что вооруженные силы Норвегии являются частью Расширенного передового присутствия НАТО в Литве с 2014 года, состоит из около 150 человек.
В понедельник власти Канады пообещали развернуть в Латвии еще 1200 военнослужащих в рамках плана НАТО по усилению собственных военных подразделений, привлеченных для сдерживания российской агрессии в Балтийском регионе.
- 4 июля сообщалось, что британские Оркнейские острова, расположенные в 16 км от северного побережья Шотландии, рассматривают "альтернативные формы управления", которые могут содержать вхождение в состав Норвегии.
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