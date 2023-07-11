Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении правительства страны отмечается, что вооруженные силы Норвегии являются частью Расширенного передового присутствия НАТО в Литве с 2014 года, состоит из около 150 человек.

В понедельник власти Канады пообещали развернуть в Латвии еще 1200 военнослужащих в рамках плана НАТО по усилению собственных военных подразделений, привлеченных для сдерживания российской агрессии в Балтийском регионе.