Об этом идет речь на правительственном сайте Норвегии.

Сообщается, что транспортные средства обладают хорошей мобильностью и защитой, и относятся к тому же типу, который использовали норвежские силы в Афганистане.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", – сказал министр обороны Королевства Норвегии Берн Арильд Грамм.

Также сообщается, что бронеавтомобили поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, переносная противовоздушная оборона и бронетранспортеры, которые страна уже передала Украине раньше.

Напомним, норвежцы запустили сбор средств на "байрактар" для ВСУ

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