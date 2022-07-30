Правительство Норвегии подтвердило передачу Украине 14-ти бронеавтомобилей IVECO LAV III
Правительство Королевства Норвегия передало защитникам Украины 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III
Об этом идет речь на правительственном сайте Норвегии.
Сообщается, что транспортные средства обладают хорошей мобильностью и защитой, и относятся к тому же типу, который использовали норвежские силы в Афганистане.
"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", – сказал министр обороны Королевства Норвегии Берн Арильд Грамм.
Также сообщается, что бронеавтомобили поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, переносная противовоздушная оборона и бронетранспортеры, которые страна уже передала Украине раньше.
- Напомним, норвежцы запустили сбор средств на "байрактар" для ВСУ
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