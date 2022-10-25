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Правительство Нидерландов выдало организациям около сотни разрешений, освобождающих от санкций против РФ

25 октября, 2022 вторник
09:09
война с Россией

Правительство Нидерландов с начала полномасштабной войны в Украине выдало 91 спецразрешение, освобождающее от санкций, введенных ЕС против России

Об этом сообщает RTL Nieuws .

Отмечают, что такие разрешения вправе выдавать министерства иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры и образования. По словам МИД Нидерландов, такие разрешения должны "обеспечить определенную гибкость в конкретных случаях".

Так, с апреля в ЕС действует запрет для входа в порты российских судов. Впрочем, мининфраструктуры Нидерландов позволило допускать суда с определенным грузом, в том числе алюминием и продовольствием. В результате разрешения получили 34 судна.

Также министр климата и энергетики Нидерландов разрешил отдельным компаниям экспортировать энергетические ресурсы из России. Эти 25 компаний снабжают электричеством 150 компаний.

Отмечают, что Россия с использования этих энергоресурсов не получает ни цента, поскольку европейские филиалы Газпрома были переданы под руководство правительства Германии. С этого времени они называются SEFE Energy (Securing Energy for Europe).

От министра внешней торговли 18 разрешений получили 13 организаций. По словам министерства, причинами являются "гуманитарные соображения".

Министр финансов Германии выдал 13 разрешений относительно замороженных активов и товаров, подпадающих под санкции ЕС. А МИД Германии сделал исключение в отношении одной компании, чтобы та смогла получить выплаты из России.

По словам издания, министерства не хотят обнародовать названия компаний, поскольку эта информация конфиденциальна.

  • 23 октября стало известно, что Нидерланды передадут Украине дополнительные 500 млн евро на военное оборудование в рамках шестого пакета помощи.

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