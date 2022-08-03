Об этом сообщает Reuters.

Как известно, чрезвычайная жара охватила большие части Европы и Соединенных Штатов в прошлом месяце.



Поскольку две трети населения Нидерландов проживают ниже уровня моря, засухи могут быстро стать острой проблемой в стране. Это может привести к заиливанию рек и усложнению водного движения.



Еще одна проблема возникает из-за пересыхания дамб – многим нужен вес самой воды, чтобы удерживать свою крепость.



"Мы видим, что в Нидерландах в течение нескольких недель становится суше из-за испарения в нашей стране и очень низкого стока рек из-за границы", - сказала Микеле Блом из Управления общественных работ и водных ресурсов страны.



Баржи на нижнем течении Рейна - важном маршруте для транспортировки угля из Роттердама вглубь страны немецким сталелитейныем заводам и производителям электроэнергии - работают менее чем наполовину.

Министерство инфраструктуры и транспорта Нидерландов сообщило, что на вторник вода текла через Рейн со скоростью 850 кубометров в секунду.



Районы водоснабжения призывают людей экономить воду, а южные провинции Зеландия и Лимбург просят людей не использовать поверхностную воду для полива.

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