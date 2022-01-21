Правительство Нидерландов готово предоставить Украине оборонное оружие

Об этом сообщает AD.nl.



По словам главы МИД Нидерландов Вопке Хукстра, правительство и парламентское большинство не исключают поставки оборонительного оружия в Украину. В пользу этого высказались представители партий, входящих в руководящую коалицию.



"Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к этому с пониманием", – заявил он.



Он отметил, что такого обращения пока нет. Предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов из-за опасений возможной эскалации.



"Но ситуация изменилась, контекст меняется почти каждый день", - заявил Хукстра.

Напомним, Литва готова передать Украине летальное оружие на фоне возможного вторжения России.

20 января готовность поставлять Украине военное оборудование подтвердили Чехия и Латвия .

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