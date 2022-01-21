Правительство Нидерландов готово предоставить Украине оборонное оружие
На фоне угрозы вторжения РФ Нидерланды готовы к поставкам оборонного оружия в Украину при запросе НАТО
Об этом сообщает AD.nl.
По словам главы МИД Нидерландов Вопке Хукстра, правительство и парламентское большинство не исключают поставки оборонительного оружия в Украину. В пользу этого высказались представители партий, входящих в руководящую коалицию.
"Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к этому с пониманием", – заявил он.
Он отметил, что такого обращения пока нет. Предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов из-за опасений возможной эскалации.
"Но ситуация изменилась, контекст меняется почти каждый день", - заявил Хукстра.
- Напомним, Литва готова передать Украине летальное оружие на фоне возможного вторжения России.
- 20 января готовность поставлять Украине военное оборудование подтвердили Чехия и Латвия .
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