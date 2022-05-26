Правительство непризнанного Приднестровья ушло в отставку

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Красносельского.

Мартынов подал заявление об отставке 26 мая. О причинах решения ничего не сообщается. Известно лишь, что Красносельский после этого наградил Мартынова Орденом почета.

Исполнять обязанности главы правительства будет вице-премьер по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти, руководитель аппарата правительства Станислав Касап.

Верховный совет Красносельский предложил утвердить премьером Александра Розенберга, нынешнего министра сельского хозяйства. Депутаты рассмотрят этот вопрос на экстренном заседании 27 мая.

Розенбергу – 55 лет. В 1993 году он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-электрик", работал на разных должностях в Приднестровье. В январе 2022 года он возглавил Минсельхоз региона.

Отметим, что Россия пытается создать в Приднестровье видимость подготовки к нападению на Украину с целью сковывания ВСУ в этом направлении.

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