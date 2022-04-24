Правительство не думает об установлении ограничения для украинских беженцев – премьер-министр Ирландии
Ирландия не будет устанавливать ограничения для вынужденно переселенных людей из Украины. Такое заявление сделал премьер-министр после встречи с украинцами
Об этом пишет издание RTE.ie.
24 апреля Митчел Мартин встретился с украинскими беженцами на арене Green Glens в городе Корк Ирландии.
"Привилегия сегодня встретить семьи, которые сбежали от травм и войны в #Ukraine . Очень тронуты их рассказами и их огромной благодарностью за доброту, проявленную ирландским народом. Они рассказали мне, как много значит иметь мир, безопасность и безопасность для их детей" – написал после встречи министр в twiiter.
Не менее 70 беженцев размещаются на арене. Мартин сказал, что усилия Ирландии были частью общеевропейского ответа на кризис и хотя страна не является военным государством, она может предложить гуманитарную помощь для защиты женщин, детей и уязвимых слоев населения.
По данным издания, более 25 тысяч украинских беженцев прибыли в Ирландию с начала войны в Украине. Согласно планам, обсуждаемым правительством, ожидается, что хозяева, принимающие украинских беженцев, получат до 400 евро в месяц.
Предлагаемый платеж должен возместить счета за коммунальные услуги. Добавляют, что это также будет действовать как стимул для увеличения количества мест для размещения, доступных для количества прибывающих в Ирландию беженцев.
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