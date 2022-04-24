Правительство не думает об установлении ограничения для украинских беженцев – премьер-министр Ирландии

Об этом пишет издание RTE.ie.



24 апреля Митчел Мартин встретился с украинскими беженцами на арене Green Glens в городе Корк Ирландии.



"Привилегия сегодня встретить семьи, которые сбежали от травм и войны в #Ukraine . Очень тронуты их рассказами и их огромной благодарностью за доброту, проявленную ирландским народом. Они рассказали мне, как много значит иметь мир, безопасность и безопасность для их детей" – написал после встречи министр в twiiter.

Напомним, украинские беженцы обнаружили убежище в средневековом ирландском замке.

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14 апреля Ирландия поддержала решение о введении эмбарго на нефть и газ из РФ.

Не менее 70 беженцев размещаются на арене. Мартин сказал, что усилия Ирландии были частью общеевропейского ответа на кризис и хотя страна не является военным государством, она может предложить гуманитарную помощь для защиты женщин, детей и уязвимых слоев населения.По данным издания, более 25 тысяч украинских беженцев прибыли в Ирландию с начала войны в Украине. Согласно планам, обсуждаемым правительством, ожидается, что хозяева, принимающие украинских беженцев, получат до 400 евро в месяц.Предлагаемый платеж должен возместить счета за коммунальные услуги. Добавляют, что это также будет действовать как стимул для увеличения количества мест для размещения, доступных для количества прибывающих в Ирландию беженцев.