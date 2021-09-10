Правительство не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду во время отопительного сезона, - Шмыгаль

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 10 сентября он выступил на заседании парламента, передает Еспресо.Tv.



Он отметил, что цена на газ для тепла составляет 7,42 гривны с НДС (6,18 гривны без НДС). Цена, зафиксированная в тарифах для различных теплокоммунэнерго, колеблется в пределах 5,5 - 6 гривен за кубометр.



"То есть в некоторых теплокоммунэнерго будет разница в 50 копеек меньше, а в некоторых будет даже цена, чем та, которая заложена в тарифах", - сказал Шмыгаль.



Кроме этого, он заверил, что правительство готово подставить плечо органам местного самоуправления, чтобы им было легче проходить отопительный сезон. Говорится о том, чтобы не возлагать лишний груз на плечи людям.



Премьер-министр уточнил, что важна и тематика субсидий. Ведь накануне были изменены подходы к их формированию. Фактически почти 3 миллиона домохозяйств прошли верификацию и будут получать субсидии за значительно более короткие сроки - говорится лишь о 10 днях.

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