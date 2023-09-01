Правительство назначило заместителей министра энергетики и согласовало кандидатуры нескольких глав РГА
В пятницу Кабинет Министров Украины назначил двух заместителей министра энергетики и согласовал назначение нескольких глав районных администраций
Об этом информирует постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом Министров Украины назначены Гринчук Светлана Васильевна и Хейл Александр Валерьевич заместителями министра энергетики Украины", - говорится в лишнем.
С должности заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины уволена Татьяна Бойко.
Правительство назначило Владимира Короткова заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.
Также Кабмин согласовал назначение:
- Елены Логвиновой – заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;
- Владимира Усова – председателем Харьковской районной государственной администрации Харьковской области;
- Андрея Канашевича – председателем Купянской районной государственной администрации Харьковской области;
- Игоря Степанченко – председателем Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
- Петра Хмелевского председателем Надвирнянской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
Напомним, 14 июля правительство назначило экс-начальника Киевского управления Нацполиции Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины. А 28 июля Ростислава Карандеева – и.о. министра культуры.
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