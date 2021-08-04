Правительство назначило временного руководителя АРМА
Кабмин назначил вр.и.о. председателя Нацагентства по выявлению, розыску и управлению полученными преступным путем активами (АРМА) Дмитрия Жоравовича
Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Правительство временно возложило обязанности Председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на Жоравовича Дмитрия Алексеевича", - написал Немчинов.
Дмитрий Жоравович сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство АРМА уличили в хищении $395 тыс., которые были арестованы судом и переданы в управление АРМА.
По данным ГБР, указанные средства разворовали в августе-декабря 2020 года вр.и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и начальник управления АРМА Вахтанг Бочоришвили в сговоре с адвокатами Денисом Сердюком и Оксаной Серокуровой и физическим лицом Игорем Королем.
Должностных лиц Агентства отстранили от должностей и отправили под домашний арест.
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