Правительство назначило временного руководителя АРМА

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.



"Правительство временно возложило обязанности Председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на Жоравовича Дмитрия Алексеевича", - написал Немчинов.



Дмитрий Жоравович сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.



Напомним, ранее сообщалось, что руководство АРМА уличили в хищении $395 тыс., которые были арестованы судом и переданы в управление АРМА.



По данным ГБР, указанные средства разворовали в августе-декабря 2020 года вр.и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и начальник управления АРМА Вахтанг Бочоришвили в сговоре с адвокатами Денисом Сердюком и Оксаной Серокуровой и физическим лицом Игорем Королем.



Должностных лиц Агентства отстранили от должностей и отправили под домашний арест.



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