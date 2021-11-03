Правительство назначило в. и. о. главы Минсреды и согласовало ряд кандидатур в руководство госорганов и предприятий
В среду, 3 ноября, Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца
Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Временно возложено на выполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Стрельца Руслана Александровича", - написал Мельничук.
Кроме того, правительство назначило или согласовало назначение в руководство государственных органов и предприятий еще ряда людей:
- Зборовского Евгения Сергеевича – главой Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Лоссовского Игоря Евгеньевича - заместителем главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести;
- Канцурака Виктора Васильевича – государственным секретарем министерства аграрной политики и продовольствия Украины;
- Лактионову Татьяну Юрьевну – заместителем главы Национальной социальной сервисной службы Украины;
- Бобровицкого Александра Михайловича – главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
- Бирюкова Андрея Витальевича – заместителем главы Сумской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Саминину Ольгу Валерьевну – на должность директора государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт";
- Медведика Александра Федоровича – на должность директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт".
В то же время, правительство уволило Авраменко Екатерину Валентиновну с должности госсекретаря министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Канцурака Виктора Васильевича - с должности заместителя главы Государственной экологической инспекции Украины, Малеванного Андрея Николаевича - с должности главы Государственной экологической инспекции Украины.
- Напомним, Верховная Рада уволила вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова , министра обороныАндрея Тарана, первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических промышленности Украины Олега Урусского .
- Президент Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Алексея Резникова министром обороны.
- Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия заявил, что 4 ноября Рада будет голосовать по четырем кандидатам в министры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.41
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное