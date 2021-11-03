Правительство назначило в. и. о. главы Минсреды и согласовало ряд кандидатур в руководство госорганов и предприятий

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.



"Временно возложено на выполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Стрельца Руслана Александровича", - написал Мельничук.



Кроме того, правительство назначило или согласовало назначение в руководство государственных органов и предприятий еще ряда людей:

Зборовского Евгения Сергеевича – главой Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

Лоссовского Игоря Евгеньевича - заместителем главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести;

Канцурака Виктора Васильевича – государственным секретарем министерства аграрной политики и продовольствия Украины;

Лактионову Татьяну Юрьевну – заместителем главы Национальной социальной сервисной службы Украины;

Бобровицкого Александра Михайловича – главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области;

Бирюкова Андрея Витальевича – заместителем главы Сумской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Саминину Ольгу Валерьевну – на должность директора государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт";

Медведика Александра Федоровича – на должность директора государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт".

В то же время, правительство уволило Авраменко Екатерину Валентиновну с должности госсекретаря министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Канцурака Виктора Васильевича - с должности заместителя главы Государственной экологической инспекции Украины, Малеванного Андрея Николаевича - с должности главы Государственной экологической инспекции Украины.