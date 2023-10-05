Правительство назначило Умерову еще троих заместителей

Об этом сообщили представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук и министр обороны Украины Рустем Умеров .

Новыми заместителями министра обороны Украины Рустема Умерова стали:

Гаврилюк Иван Юрьевич ;

Известно, что Гаврилюк будет заместителем по военно-технической политике.

"Генерал-лейтенант. В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре оказания помощи в Германии, ранее – советник командующего силами логистики Вооруженных Сил Украины и руководитель главного управления логистики – заместитель начальника генерального штаба ВСУ", - написал о нем Умеров.

Планируется, что он будет рассматривать такие вопросы, как развитие ВОВ Сил обороны, перепрофилирование украинского ОПК в номенклатуру НАТО и тесное сотрудничество со странами-партнерами.

Клименков Дмитрий Олегович;

Умеров отметил, что Клименков станет заместителем по вопросам закупок.

Ранее он работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". По словам Умерова, за время работы ему удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов. До этого он работал первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон.

"Ключевые приоритеты в должности - стандартизация, систематизация, действенный контроль и цифровизация закупок, создание поэтапного алгоритма закупок и контроля, полноценный запуск Агентства нелетальных закупок", - отметил Умеров.

Гайдер Станислав Мечеславович;

По словам министра обороны, Гайдер стал заместителем по вопросам институционального развития.

"Руководителем цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). На предыдущей должности занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционер портал сообщений обличителей коррупции и др.", - говорится в сообщении.

Приоритетом работы Гайдера станет развитие устойчивого и целостного института министерства обороны, опирающегося на данные и обеспечивающего прозрачность и подотчетность.