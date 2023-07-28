Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Правительство назначило Ростислава Карандеева и.о. министра культуры

Правительство назначило Ростислава Карандеева и.о. министра культуры

28 июля, 2023 пятница
16:35
Культура

В пятницу, 28 июля, Кабинет Министров Украины на своем заседании принял несколько кадровых изменений

Об этом информирует пресс-служба.

Временно обязанности министра культуры и информационной политики будет исполнять Ростислав Карандеев. Ранее он был заместителем Александра Ткаченко.

Также сегодня правительство приняло распоряжение об увольнении заместителя министра обороны Александра Полищука и первого заместителя главы Государственной архивной службы Татьяны Емельяновой.

Что известно об уходе Ткаченко с должности главы Минкульта

Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

Министр уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.

Впоследствии на сайте Офиса президента появилась петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. По состоянию на 2 июня 2023 года она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июня сказал , что нет достаточно оснований для того, чтобы он инициировать увольнение Ткаченко с должности.

23 июня активисты снова потребовали отставки министра. Они появились с плакатами во время дискуссии на Книжном Арсенале в Киеве. Активисты были недовольны тем, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласился с петицией об уходе Ткаченко с должности, потому что не видит достаточно оснований для этого.

20 июля в интервью "Радио Свобода" Ткаченко заявил, что не намерен уходить с должности. В этом же интервью он сказал, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики. Сразу после обращения Зеленского Александр Ткаченко подал премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны.

26 июля комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко.

27 июля Верховная Рада одобрила отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины.

Новости
Украина
Читайте также:
Південна Корея
27 июля, 2023 четверг
МИД Украины отозвало из Южной Кореи дипломата, устроившего драку в баре в Сеуле
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
28 июля, 2023 пятница
Грузины прогнали из порта Батуми лайнер с российскими туристами
ЗСУ, контрнаступ
27 июля, 2023 четверг
ВСУ начали механизированную операцию в Запорожской области и прорвали оборонные позиции РФ, - ISW
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.09
    Покупка 37.09
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 июля
17:00
Российской теннисистке запретили въезд в Чехию. Она направлялась на турнир
16:57
Правительство определило продолжительность 2023/2024 учебного года
16:40
Зеленский ветировал закон, предусматривавший выделение 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора
16:39
Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены двое мужчин
16:27
ВАКС назначил главе Госсудебной администрации Сальникову залог в 805,2 тыс. грн
16:26
в'язниця у Сінгапурі
За 30 граммов героина: в Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
16:23
Президент УПЛ сообщил, где смотреть матчи чемпионата Украины бесплатно
16:15
Электромобиль Gen 3 установил мировой рекорд скорости в помещении, превзойдя Porsche
16:05
OPINION
Горбунов так и не понял, что украинцы не хохли и не малоросы
15:59
Украина экспортировала почти 20 млн тонн зерна через Румынию
15:53
Суд арестовал военкома из Ровенщины, подозреваемого в избиении военного
15:50
Эксклюзив
Экс-главный военный прокурор о делах военкомов: это абсолютное отсутствие логики или разума в действиях людей
15:48
В Доме профсоюзов в Одессе взорвалась граната: погиб массажист-реабилитолог, его посетитель ранен
15:43
Иногда дожди с грозами, в дальнейшем - прояснения: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
15:35
Зеленский подписал закон о переносе праздников по новоюлианскому календарю. Что изменилось
15:34
Эксклюзив
На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ за сутки уничтожили 47 оккупантов, еще 125 ранили, - Череватый
15:22
Премьер-министр Катара прибыл в Украину
15:22
СБУ объявила подозрение российскому генералу Гостеву, причастному к бомбардировке Мариуполя
15:17
Трезубец для Родины-Матери: Запорожсталь назвала безосновательным отказ Минкульта от украинской стали, предоставленной бесплатно
15:16
Деоккупированный Изюм посетили дипломаты Швеции, Канады и Швейцарии
15:12
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:51
Украина с начала июля экспортировала более 2 млн тонн зерновых
14:12
Россияне планируют диверсии против собственного населения в Брянской области, - Центр нацсопротивления
14:03
Сырский: на Лиманском и Купянском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции
14:01
OPINION
Какими должны быть музей Голодомора и его директор?
13:59
Делать мужу массажи, готовить, убирать - и все это с улыбкой: в Японии распространяли листовки с советами для беременных, а теперь приносят извинения
13:54
Обзор
Оленивка. Место трагедии
Было два взрыва, а в спасавшихся стреляли: что известно о теракте в Оленовке через год после трагедии
13:33
Аналитика
Как блокирование морских портов влияет на украинскую железорудную отрасль, - исследование
13:31
Уничтожение "Мрии" оккупантами: экс-руководителя "Антонова" будут судить за служебную халатность
13:29
ВСУ на юге вышли на критически важную российскую оборонную линию, — CNN
13:27
WhatsApp
В WhatsApp появились видеосообщения
12:59
Приват24
В Приват24 появилась новая функция с переводом на свою карту
12:57
Портников, Цилык, "Хорея Казацкая": Зеленский подписал указ о награждении Шевченковской премией
12:33
За сутки враг обстрелял 8 областей Украины: 1 человек погиб, 12 ранены. Ситуация в регионах
12:23
Рада просит ЮНЕСКО лишить Россию членства
12:20
Обновлено
В Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников ЧВК Вагнера, один БТР был с украинским номером, - Гаюн
12:02
OPINION
Не могут рабы победить свободного человека
11:44
Физическое и сексуальное насилие в отношении пленных: руководители колонии в Оленовке подозреваются в военных преступлениях
11:36
Украина получит 3,75 млн евро в поддержку бизнеса в рамках проекта UkraineReady4EU Project
11:26
Партнерский материал
Путь от рая в ад и обратно: как отстраивали Парадайз, уничтоженный масштабными лесными пожарами
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV