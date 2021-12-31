Правительство назначило председателя Совета по информационной и кибербезопасности Гайдука заместителем министра обороны

Соответствующее распоряжение №1794-р от 30 декабря обнародовал Правительственный портал .



"Назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации", - говорится в документе за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля.



Олег Васильевич Гайдук - почетный связист Украины, экспредседатель правления ОАО "Укртелеком", экспредседатель Национальной комиссии регулирования связи Украины, председатель Совета по информационной и кибербезопасности Украины, созданный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи Украины.



Кроме того, Олег Гайдук автор более 70 научных и других публикаций в области телекоммуникаций, управления чрезвычайными ситуациями и химии.



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