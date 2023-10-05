Правительство назначило пожизненные стипендии 118 научно-педагогическим работникам, среди них – отец Зеленского

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

В документе говорится, что пожизненная стипендия назначается за "выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" научно-педагогическим работникам.

Выплаты будут производиться в пределах бюджетных назначений, установленных Министерству образования и науки законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Стипендия назначается в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, ее будут выплачивать даже если стипендиат уволится из учебного заведения.

Справка. Александр Зеленский является украинским ученым в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения по горному делу. Доктор технических наук, доктор. С 1995 г. заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.

2003 защитил докторскую диссертацию по теме "Методологические основы маркшейдерского обеспечения планирования и учета добычи в информационной системе управления рудным карьером" в специализированном ученом совете Национального горного университета по специальности "Маркшейдерия".