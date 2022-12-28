Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В новый состав наблюдательного совета ПриватБанка вошли как независимые члены такие лица (характеристики предоставлены пресс-службой министерства - ред.):

Нильс Мелнгайлис (Nils Melngailis) – имеет многолетний и разносторонний опыт работы в банковской сфере на руководящих должностях, а также в реализации комплексных стратегических задач, особенно в сфере реструктуризации активов банков и привлечения инвестиций, а также успешный опыт как независимого директора ряда банков и председателя наблюдательного совета в одном из ведущих банков в Балтийском регионе со штаб-квартирой в Эстонии;

Збигнев Ягейло (Zbigniew Jagiello) – более 10 лет возглавлял PKO Bank Польша, входящую в крупнейшую банковскую группу в Центральной и Восточной Европе, которую удалось трансформировать из традиционного банка (под контролем государства) в динамичный финтех, увеличив его рыночную стоимость на 40% с 33,6 млрд злотых до 46,5 млрд злотых;

Владимир Литвин (Volodymyr Lytvyn) – имеет комплексный управленческий опыт (около 20 лет) в банковском, государственном и правительственном секторах с экспертизой в банкинге, международных финансах и опыт налаживания эффективного взаимодействия с международными финансовыми организациями и реализации реформ в банковском и финансовом секторах;

Федерико Руссо (Federico Russo) – имеет большой опыт работы в банковской сфере, включая группу UniCredit, более 11 лет опыта работы на рынке Украины с успешной реализацией проектов по трансформации и управлению банком в кризисные и посткризисные периоды;

Михай Ионеску (Mihai Ionescu) имеет более 20 лет опыта на руководящих должностях в банковской индустрии, в частности в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank в странах Центральной и Восточной Европы, возглавлял ряд инвестиционных банковских проектов и консультировал Национальный банк Греции по приобретению Финансбанка в Турции;

Надир Азиз Шейх (Nadir Aziz Shaikh) - имеет большой опыт работы в банковской сфере (39 лет опыта в Citigroup в 7 странах, включая 6 лет опыта в Citibank Украина) с успешной реализацией кейсов по трансформации, корпоративному управлению, антикризисному менеджменту и обеспечению роста в нестабильной среде. С 2019 года является независимым членом наблюдательного совета АО КБ "ПриватБанк", председателем комитета по аудиту, членом комитета по рискам, членом комитета по вопросам назначений, корпоративного управления и вознаграждений.

Конкурсы на должности независимых членов наблюдательных советов ПриватБанка, Сбербанка и Укрэксимбанка стартовали 11 октября 2022 года. Среди требований к кандидатам – возможность уделять работе в совете не менее 50 рабочих дней в году и присутствовать на заседаниях совета в Киеве.

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