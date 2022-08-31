English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Правительство назначило новую Уполномоченную по делам ЕСПЧ

Правительство назначило новую Уполномоченную по делам ЕСПЧ

31 августа, 2022 среда
18:08
Общество

Кабмин назначил Маргариту Сокоренко новой Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека

Об этом сообщил Минюст в телеграме.

"Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека", - отметили в министерстве.

Ранее она была заместителем директора департамента – начальника Управления представительства государства по межгосударственным делам в Секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
политика
Читайте также:
Автор Богдан-Олег Горобчук
29 августа, 2022 понедельник
Почему Зеленский героизирует Кошевого и 7 человек из "1+1"
Перехоплена розмова російських окупантів
30 августа, 2022 вторник
"У нас уже ничего не осталось": ВСУ взяли в кольцо оккупантов на Харьковщине, - перехват
Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос
29 августа, 2022 понедельник
Вся военная среда возмущена делом генерала Кривоноса, - военнослужащий ВСУ Погребиский
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.25
  • EUR
    Покупка 39.43
    Продажа 40.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
31 августа
19:12
Малиновский отказался переходить в "Марсель" из-за маленькой зарплаты
19:00
Эксклюзив
ПЗРК Starstreak
Смертельные "дротики" для вражеской авиации: чем особенный ПЗРК StarStreak от Великобритании
18:58
Глава МИД Бельгии признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и попросила прощения
18:48
Киберспециалисты обнародовали список сайтов, которые выманивают у украинцев деньги
18:36
Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские государственные каналы
18:36
Руководил попыткой оккупантов захватить Киев и Киевщину: в Украине будут судить российского генерал-полковника
18:19
Все учебные заведения Мелитополя переехали в Запорожье, обучение начнется в сентябре в онлайн-формате, - мэр Федоров
18:17
Двух чиновников немецкого Минэкономики подозревают в шпионаже на Россию
18:10
Эксклюзив
Телевидение в Украине монополизировано: оппозиционные и внефракционные депутаты отстранены от единого телемарафона, - нардеп Савчук
18:06
Владислав Кабаев
Самый дорогой футболист "Зари" перешел в "Динамо"
17:57
В Херсонской ОВА назвали три направления, где происходят успешные наступательные действия ВСУ
17:52
Из тюрем и СИЗО вблизи районов боевых действий эвакуировали более 4 тыс. человек, - Минюст
17:47
На Днепропетровщине погиб подросток из-за детонации боеприпаса
17:42
Госспецсвязи дала советы, как защитить школьников во время онлайн-обучения
17:19
Число погибших от удара РФ по общежитию в Харькове возросло до 18
Российский удар "искандером" по общежитию в Харькове: три человека остаются не опознанными
17:15
Довженко-Центр
"Достояние мировой культуры": президент Польской киноакадемии Яблонский просит Зеленского уберечь Довженко-Центр от "реорганизации"
17:10
больница
Украина продолжает финансировать более 600 больниц на временно оккупированных территориях, - Минздрав
17:09
Жозеп Боррель
ЕС остановит соглашение об упрощении визового режима с РФ и подумает, что делать с миллионами действующих виз
16:58
В Черном море маневрируют 3 ракетоносителя. ОК "Юг" призвало реагировать на тревогу
16:54
Google не одобрил Android-приложение соцсети Трампа Truth Social для распространения в Play Store
16:52
В Украине ликвидировали лейтенанта российских спецназовцев центра "Витязь", - офицер ВСУ Штефан
16:44
ВСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами
16:38
Дия
Пенсионное, вид на жительство и шеринг авто. В Дии расширили список электронных документов
16:36
ВСУ уничтожили 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 состава россиян на южном фронте
16:30
Данилов и посол ЕС в Украине Маасикас обсудили ужесточение санкций против РФ
16:30
Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября
16:23
Россия отправила на оккупированную Луганщину более сотни своих учителей для русификации украинских детей, - центр нацсопротивления
16:17
Боеприпасы для артиллерии на 50 млн евро: глава МИД Швеции обнародовала детали нового пакета военной помощи Украине
16:17
Эксклюзив
МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии, - заместитель директора Института проблем безопасности АЭС
16:05
Нацгвардейцы уничтожили в Харьковской области российскую самоходную артустановку "Акация"
15:59
Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины, - СМИ
15:52
Россия незаконно заняла место СССР в ООН: украинские нардепы попросили историка Тимоти Снайдера об исследовании и огласке
15:41
Российская певица Бабкина с ансамблем дала концерт в Мариуполе и сфотографировалась на развалинах уничтоженного оккупантами драмтеатра
15:33
ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз – глава МИД Венгрии Сийярто
15:26
Эксклюзив
Количество желающих эвакуироваться из Славянска растет после мощных обстрелов, - глава городской ВА Лях
15:21
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, - Энергоатом
15:17
"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали российского старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
15:16
В Киеве с 1 сентября заведения общепита будут работать до 22:00
15:13
Минэнерго передало МАГАТЭ перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить во время миссии на ЗАЭС
15:13
Круизный гигант сотрудничает со SpaceX для более быстрого интернета на море
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV