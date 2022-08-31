Об этом сообщил Минюст в телеграме.

"Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека", - отметили в министерстве.

Ранее она была заместителем директора департамента – начальника Управления представительства государства по межгосударственным делам в Секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.

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