Правительство назначило нового руководителя Укравтодора

Об этом сообщил Правительственный портал .

"Назначить Кузькина Евгения Юрьевича главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины", - говорится в распоряжении.

Он будет на этой должности до 19 мая 2022 года.

Кузькин работал на должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".

С июня 2020 занимал должность первого заместителя главы "Укравтодора".