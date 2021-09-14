Правительство назначило нового руководителя Укравтодора
Евгений Кузькин возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины
Об этом сообщил Правительственный портал .
"Назначить Кузькина Евгения Юрьевича главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины", - говорится в распоряжении.
Он будет на этой должности до 19 мая 2022 года.
Кузькин работал на должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".
С июня 2020 занимал должность первого заместителя главы "Укравтодора".
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