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Правительство назначило нового главу Укрзализныци

21 мартa, 2023 вторник
20:48
Экономика

Кабмин 23 марта назначил новым председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Евгения Лященко сроком на два года

Об этом говорится в распоряжении правительства Украины.

"Назначить с 23 марта 2023 г. председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года", - говорится в документе.

Также прекращены полномочия Евгения Лященко как член правления Укрзализныци.

На своей странице в фейсбуке о назначении также сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Он отмечает, что до этого занимал должность члена правления железной дороги и отвечал за финансовый блок вопросов в компании:

"Замечу, что за последний год, год полномасштабного российского вторжения, при непосредственном участии Евгения Лященко был введен ряд фактически революционных изменений на УЗ. Прежде всего, это переход на прямые контакты с производителями энергоресурсов: нефтепродуктов, электроэнергии, газа. Эти решения совокупно сэкономили для государства миллиарды гривен. Также важным достижением стало перенесение выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму 895 миллионов долларов, в частности, эти и несколько других управленческих решений помогли сохранить финансовую стабильность Укрзализныци в течение последних двух лет. . И что не менее важно – стабильная выплата заработных плат работникам железной дороги".

И добавляет, что сейчас перед Евгением Лященко поставлены три ключевые задачи:

"Первая: продолжение реформы УЗ, а именно выделение отдельных бизнес-вертикалей в соответствии со сферой деятельности (пассажирская, грузовая, производственная и инфраструктурная) и соответствие европейскому законодательству, особенно в вопросах безопасности и инклюзивности. Вторая: выполнение инвестиционной программы – развитие экспортных путей и создание необходимой инфраструктуры, электрификация необходимых железнодорожных участков и т.д. Третья: выход компании на безубыточность. Здесь уже принят План необходимых мер и есть воля на исполнение".

Евгению Лященко 48 лет. К началу 2000-х он был региональным директором "Кока-Кола Бевериджс Украина". В 2005-2007 годах – директор компании "Аляска ЛД". С 2012 г. – работал финансовым директором Медиа Группа Украина, холдинга, который был частью медиа-бизнесгруппы SCM Рината Ахметова. В 2019 году возглавлял Укрзализныцю как исполняющий обязанности. В 2021 году Кабмин утвердил главой правления Александра Камышина. Евгений Лященко стал новым членом правления.

  • Напомним, член правления Укрзализныци Евгений Лященко временно возглавил УЗ в конце февраля.
Украина
Укрзализныця
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