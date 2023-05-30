Правительство назначило нового главу Одесской ОВА
Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Олега Кипера на должность начальника Одесской областной военной администрации
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Олег Кипер до этого являлся руководителем Киевской городской прокуратуры.
Он родом из с. Тымково Кодымского района Одесской области. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение". С 2001 года занимал должности прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области.
11 сентября 2020 г. назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры.
- Напомним, предыдущий начальник Одесской ОВА Максим Марченко уволен еще 15 марта, вместе с руководителями Луганской и Хмельницкой областей.
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