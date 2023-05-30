Правительство назначило нового главу Одесской ОВА

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Олег Кипер до этого являлся руководителем Киевской городской прокуратуры.

Он родом из с. Тымково Кодымского района Одесской области. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение". С 2001 года занимал должности прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области.

11 сентября 2020 г. назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры.