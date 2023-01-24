Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 января, информирует НАК "Нафтогаз Украины".

Независимыми членами назначены экс-старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil) Анфиннсен Тор Мартин, профессор бизнес-школы INSEAD Людо ван дер Хейден, президент и гендиректор Vermilion Energy Марино Энтони и Хуквей Ричард, имеющий 33-летний опыт работы в компании

Представителями государства в наблюдательном совете стали советница премьер-министра Украины по энергетике Наталья Бойко и заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Наблюдательный совет избрали по результатам независимого конкурса в соответствии с Принципами корпоративного управления и Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

"Нафтогаз должен управляться прозрачным и эффективным способом в интересах прежде всего граждан Украины. Поэтому я очень благодарен правительству за избрание наблюдательного совета. Он должен обеспечить прозрачность и контроль за работой правления компании в соответствии с требованиями ОЭСР. Это очень важный шаг, направленный на восстановление доверия к работы всей Группы Нафтогаз, являющейся одной из ключевых моих задач на позиции главы Группы", - сказал председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев.

Сообщается, что с 27 сентября 2021 года наблюдательный совет отсутствовал из-за прекращения полномочий всех его членов. С этого времени и до избрания нового состава функции выполнял Кабинет Министров Украины.

4 ноября 2022 года, в первый день в должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", Алексей Чернышев обратился к правительству, чтобы восстановить работу наблюдательного совета компании.

Справка. Согласно действующему уставу Нафтогаза состав наблюдательного совета устанавливает Кабмин, всего семь независимых членов.

Кабмин 1 ноября уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза. Вместо него назначен Алексей Чернышев .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb