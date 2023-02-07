Правительство назначило двух заместителей министра инфраструктуры и согласовало кандидатуры трех глав ОВА
Кабмин назначил двух заместителей министра инфраструктуры и согласовал кандидатуры глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской ОВА
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
Так, заместителями министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины стали Александра Бутенко и Сергей Деркач.
Также на заседании правительства согласовано назначение трех руководителей ОВА: Сергея Лысака – на Днепропетровщину, Юрия Малашко – на Запорожье и Александра Прокудина на Херсонщину.
Новые руководители администраций – выходцы из МВД и СБУ: Малашко ранее возглавлял Антитеррористический центр при СБУ, Прокудин – полицию Херсонской области, Лысак – управление СБУ в Днепропетровской области.
- Напомним, двух заместителей министра инфраструктуры и 5 глав ОВА Зеленский уволил 24 января.
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