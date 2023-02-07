Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Так, заместителями министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины стали Александра Бутенко и Сергей Деркач.

Также на заседании правительства согласовано назначение трех руководителей ОВА: Сергея Лысака – на Днепропетровщину, Юрия Малашко – на Запорожье и Александра Прокудина на Херсонщину.

Новые руководители администраций – выходцы из МВД и СБУ: Малашко ранее возглавлял Антитеррористический центр при СБУ, Прокудин – полицию Херсонской области, Лысак – управление СБУ в Днепропетровской области.