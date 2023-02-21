Правительство назначило Дейнегу и Шевченко заместителями министра обороны

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Дейнегу назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Шевченко – заместителем министра обороны по европейской интеграции.