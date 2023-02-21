Правительство назначило Дейнегу и Шевченко заместителями министра обороны
Волонтер Виталий Дейнега и экс-посол Андрей Шевченко получили новые должности в Министерстве обороны
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Дейнегу назначили заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Шевченко – заместителем министра обороны по европейской интеграции.
- Напомним, во вторник, 14 февраля, на должность первого заместителя министра обороны избрали генерала Александра Павлюка, руководившего обороной Киева от оккупантов.
- Ранее стало известно, что министр обороны Алексей Резников хочет уволить своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить трех новых, в том числе Александра Павлюка.
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