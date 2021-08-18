Правительство направит дополнительные 300 млн грн на оснащение центров неонатального скрининга, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Сегодня правительство направит дополнительные триста миллионов гривен на оснащение центров неонатального скрининга. Это тип исследования, которое позволяет своевременно выявлять у новорожденных детей наследственные или врожденные болезни", - сказал Шмыгаль.



Шмыгаль также добавил, что на финансирование экстренной медицины в этом году было заложено почти 14 млрд грн, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. Это позволяет закупать новые автомобили и новое оборудование, а также повысить выплаты медицинским работникам.

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