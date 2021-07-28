Правительство направило 500 млн грн на достройку Дарницкого моста в Киеве
Кабинет министров утвердил порядок использования 500 млн грн на строительство развязок Дарницкого моста в Киеве
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве. На соответствующую программу заложено 500 млн грн", - сказал Шмыгаль.
Премьер напомнил, что сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Сейчас, по информации Шмыгаля, уже объявлен тендер на строительство подходов к мостовому переходу - торги должны состояться в середине августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное