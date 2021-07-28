Правительство направило 500 млн грн на достройку Дарницкого моста в Киеве

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве. На соответствующую программу заложено 500 млн грн", - сказал Шмыгаль.



Премьер напомнил, что сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Сейчас, по информации Шмыгаля, уже объявлен тендер на строительство подходов к мостовому переходу - торги должны состояться в середине августа.

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