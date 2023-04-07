Правительство начало введение санкций против Сирии на 50 лет

Об этом сообщили в Правительственном портале

"Уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы. Сегодня Правительство предложило финальный жесткий, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии – введение секторов страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом, вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Правительство предложило ввести:

ограничение торговых операций в части запрещения экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрещение осуществления инвестиций в Сирию;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов резидентами за пределы нашего государства;

запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики,

запрещение передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам.

Санкции вступят в силу с момента принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной Рады.