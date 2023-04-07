Правительство начало введение санкций против Сирии на 50 лет
Кабинет министров принял распоряжение после рассмотрения предложений СНБО по введению санкций против Сирии: они ограничат торговлю с САР, авиасообщение через Украину, развитие технологий
Об этом сообщили в Правительственном портале
"Уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы. Сегодня Правительство предложило финальный жесткий, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии – введение секторов страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом, вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Правительство предложило ввести:
- ограничение торговых операций в части запрещения экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрещение осуществления инвестиций в Сирию;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов резидентами за пределы нашего государства;
- запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики,
- запрещение передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам.
Санкции вступят в силу с момента принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной Рады.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против президента Сирии Башара Асада.
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