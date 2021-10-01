Правительство начало работу над законопроектом об амнистии в ОРДЛО, - Резников

Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина .

По его словам, Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде 15 октября.

"Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы (правительство, - ред.) уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было ", - заявил Резников.

Конвалидация означает процедуру признания определенных документов, выданных на оккупированных территориях.

